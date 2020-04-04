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Облачная погода, небольшой дождь и до 10 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу

Порывы ветра достигнут 17 м/с

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс 10 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе температура воздуха составит 8-10 градусов тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до минус 2 градусов.

Ветер западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/ с, в связи с чем 4 апреля объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах 6-11 градусов тепла. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 4 градуса.

Теги
Россия
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В Москву на следующей недели придет потепление до 15 градусов
По данным Гидрометцентра, температура начнет повышаться с понедельника
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