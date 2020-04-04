В Москву на следующей недели придет потепление до 15 градусов

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Температура начнет постепенно увеличиваться в Москве с понедельника. Уже в среду столбик термометра достигнет 15 градусов тепла, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С понедельника начнется повышение температуры. В первой половине недели температура будет повышаться на 1-2 градуса. Вполне будет комфортно: температура вырастет до 13-15 градусов тепла к среде", - сообщил он.

По словам Вильфанда, потепление в Москве будет связано с антициклоном, который также принесет и повышенное атмосферное давление. Пик атмосферного давления прогнозируется в понедельник - 761 мм рт. ст., что на 13 мм рт. ст. выше нормы.

По данным Гидрометцентра, днем в субботу в столице ожидается 8-10 градусов тепла, в воскресенье - 4-6 градусов тепла, в понедельник - 7-9 градусов тепла, во вторник - 9-14 градусов тепла, в среду - 10-15 градусов тепла, в четверг - 12-17 градусов тепла.