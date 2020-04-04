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Пандемия коронавируса нового типа

Все работы в рамках месячника по благоустройству в Москве будут выполнены в срок

Месячник продлится до 30 апреля. В его рамках в городе проводится масштабная очистка мостов, тоннелей, подземных пешеходных переходов, фасадов зданий, уборка дворовых территорий, парков и скверов

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Все работы, запланированные в рамках месячника по благоустройству, будут выполнены в столице в полном объеме и в срок до 30 апреля. Об этом сообщил в субботу ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В этом году месячник по благоустройству проходит в непростых условиях, эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавируса, вносит коррективы. Но, несмотря на это, все работы будут выполнены качественно и в срок", - сказал Бирюков.

По его словам, месячник по благоустройству продлится до 30 апреля. "Сейчас организованы работы по уборке газонов, приводим в порядок детские площадки, скамейки, опоры освещения, центральные тепловые пункты, трансформаторные подстанции, вентиляционные шахты коллекторов. Стартовали работы по ремонту дорог, в ближайшие дни приступим к обновлению разметки", - сказал Бирюков.

Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что на особом контроле находятся уборка и дезинфекция подъездов жилых домов, а также прилегающей к ним территории, общественных пространств.

"Каждый год с начала апреля мы начинаем приводить город в порядок после зимы, особое внимание уделяется промывке со специальным шампунем дорог и тротуаров, в этом году уже прошли две такие промывки из четырех запланированных. Кроме того, проводится масштабная очистка всех инженерных сооружений - мостов, тоннелей, подземных пешеходных переходов и путепроводов, фасадов зданий, уборка дворовых территорий, парков и скверов", - сказал Бирюков.

О самоизоляции и вирусе

Мэр Москвы Сергей Собянин с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе сейчас не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей, но их не будут применять до установления правил перемещения по городу. Пропускная система в городе пока не введена.

В России на 4 апреля зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3357). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияБирюков, Петр ПавловичПандемия коронавируса нового типа
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Пандемия коронавируса нового типа
В Москве проведут масштабную дезинфекцию общественных пространств
Дезинфекция проводится во второй раз
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