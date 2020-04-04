Весенние субботники в Москве отменили из-за ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Традиционные общегородские субботники, намеченные в этом году в столице на 11 и 25 апреля, отменены, уборка города будет выполнена силами сотрудников коммунальных служб. Об этом сообщил в субботу ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Из-за эпидемиологической ситуации традиционные субботники с участием жителей проводиться не будут. Все необходимые мероприятия по уборке города будут выполнены силами сотрудников коммунальных служб", - сказал Бирюков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что традиционные общегородские субботники в Москве состоятся в этом году 11 и 25 апреля. Кроме того сообщалось, что месячник по уборке и благоустройству территории пройдет в столице с 1 по 30 апреля. Для организации и проведения работ создан городской штаб под руководством заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Собянин с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе сейчас не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тысяч рублей, но их не будут применять до установления правил перемещения по городу. Пропускная система в городе пока не введена.

В России на 4 апреля зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3357). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.