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Пандемия коронавируса нового типа

Полиция задержала мужчину, который гулял с собакой на Патриарших прудах в Москве

Эта территория закрыта для посещения в связи с распространением коронавируса

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС /. Сотрудники полиции задержали мужчину, гулявшего с собакой в закрытом для посещения сквере Патриарших прудов в Москве. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Мужчина гулял с собакой в сквере Патриарших прудов. Это место закрыто для посещения в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Задержанного доставили в ОМВД Пресненский", - сказал собеседник агентства, добавив, что собаку забрала жена задержанного.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта сообщил о расширении режима самоизоляции из-за коронавируса на всех жителей столицы. Покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора.

В России на 4 апреля зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3357 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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