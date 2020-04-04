В Москве состоялся праздничный салют в день 75-летия освобождения Братиславы

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина произвел праздничный артиллерийский салют в Москве в день 75-летия освобождения города Братиславы. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы Западного военного округа.

"Праздничный салют 24 залпами из 18 артиллерийских орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны был произведен на Поклонной горе. Запуск свыше 3 тыс. праздничных фейерверков был произведен из самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля КамАЗ", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в небо столицы были выпущены фейерверки более 50 видов, среди них - "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка". Купола разрывов превысили в диаметре 300 м.

Столица Словакии Братислава была освобождена в ходе Братиславско-Брновской операции. Германские войска основательно укрепили восточные рубежи города многочисленными огневыми точками, противотанковыми рвами и минными полями. Ценные сведения о системе укреплений были предоставлены словацкими партизанами. 2 апреля советские войска прорвали внешнюю оборону противника, солдаты штурмовали каждый квартал, улицу и дом. Уличные бои, которые вели войска 25-го гвардейского и 23-го стрелковых корпусов при поддержке кораблей Дунайской военной флотилии, продолжались два дня. 4 апреля Братислава была полностью освобождена.

Войскам 2-го Украинского фронта, овладевшим городом, салютовали в Москве 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.