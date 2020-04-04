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Пандемия коронавируса нового типа

Задержанному во время прогулки с собакой в центре Москвы может грозить арест

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов предполагает, что во время задержания сотрудники превысили свои должностные полномочия

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Москвичу Иисусу Воробьеву, которого задержали во время прогулки с собакой на Патриарших прудах в центре Москвы, грозит арест. Об этом ТАСС рассказал сам Воробьев.

"Меня задержали полицейские, когда я гулял с собакой. Они заявили, что в этом месте гулять с ней нельзя. Хотя там же, в сквере Патриарших прудов идет ремонт ресторана, ходят рабочие и ни у кого это не вызывает претензий. Сейчас я в ОМВД Пресненский, полицейские заявили, что составляют в отношении меня протокол по ст. 19.3 ("Неповиновение законному требованию сотрудника полиции"), и что мне грозит арест", - сказал собеседник агентства.

Как в свою очередь заявил ТАСС глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия"), он направил запрос начальнику ГУ МВД России по Москве Олегу Баранову и прокурору Москвы Денису Попову в связи с задержанием Воробьева.

Депутат предполагает, что во время задержания сотрудники вели себя непрофессионально и, возможно, превысили свои должностные полномочия. В связи с чем Бурматов обратился к главе столичного МВД и прокурору Москвы с просьбой провести служебную проверку законности действий сотрудников. "Прошу провести проверку законности действий сотрудников полиции и при необходимости принять предусмотренные законодательством РФ меры реагирования", - отмечается в тексте запроса.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали москвича, который гулял с собакой в сквере Патриарших прудов. При этом они не дали ему отвезти собаку домой, и она осталась на улице одна. Позже ее забрала жена Воробьева.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта сообщил о расширении режима самоизоляции из-за коронавируса на всех жителей столицы. Покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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