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Общественники призывают полицию и граждан в период самоизоляции проявить адекватность

Ранее полицейские задержали москвича, который гулял с собакой в сквере Патриарших прудов, при этом правоохранители не дали мужчине отвезти питомца домой

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Задача полиции и граждан в период самоизоляции - проявить адекватность поведения. Так прокомментировал ТАСС инцидент с задержанием мужчины с собакой у Патриарших прудов в Москве председатель Общероссийского общественного движения "Сильная Россия" Антон Цветков.

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"Сейчас очень важна адекватность поведения - как для полиции, так и для граждан. Если мужчина действительно гулял по территории Патриарших прудов, огороженной защитной лентой, то он, безусловно, умышленно шел на нарушение карантинных мер. И этим своим поступком он некорректно ведет себя по отношению к обществу. Если действительно полицейские попросили его перестать нарушать общественный порядок и карантинные меры, а он их проигнорировал, то это безусловно невыполнение законных требований сотрудников полиции. Но в любом случае полицейские не правы, бросив собаку одну, она могла потеряться или попасть под машину", - сказал он.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали в субботу москвича, который гулял с собакой в сквере Патриарших прудов. При этом они не дали ему отвезти питомца домой, и она осталась на улице одна. Позже в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что задержанный отказался выполнять законные требования сотрудника полиции и долго находился на территории сквера вместе с собакой. В отношении мужчины составлен административный материал по ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции").

Мэр Москвы 29 марта сообщил о расширении режима самоизоляции из-за коронавируса на всех жителей столицы. Покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора.

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