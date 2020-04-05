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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве максимально увеличили частоту движения общественного транспорта

По словам мэра города Сергея Собянина, это сделано для того, чтобы во время режима самоизоляции у горожан была возможность сохранять социальную дистанцию при поездках

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы сделали максимальной частоту движения общественного транспорта на период действия в городе режима самоизоляции граждан. Об этом сообщил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин.

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"Мы делаем максимальную частоту движения для чего - чтобы в вагонах [метро] была разряженная обстановка, если мы уменьшим количество поездов, люди опять начнут плечом к плечу стоять, конечно будут там контакты", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1". По словам мэра, чем больше общественного транспорта, тем реже могут сидеть пассажиры и тем меньше возможность контакта между ними.

Ранее, 29 марта, мэр сообщил о расширении режима самоизоляции из-за коронавируса на всех жителей столицы. Покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора.

В России на 4 апреля зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3357 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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