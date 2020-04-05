Девочке, прожившей пять лет в московском медцентре, нашли приемных родителей

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Пятилетней девочке, которая с рождения жила в перинатальном медицинском центре "Мать и дитя" на Севастопольском проспекте в Москве, нашли приемных родителей. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

31 марта Мосгорсуд признал законным ограничение прав родителей девочки.

"Сейчас для девочки найдены приемные родители. Как только будут сняты ограничения, связанные с карантинными мерами, можно будет оформить документы", - сказала она в воскресенье в эфире телеканала "Россия-1".

Родившаяся в 2014 году в клинике "Мать и дитя" на Севастопольском проспекте в Москве девочка после выписки была возвращена матерью в отделение патологии новорожденных этой клиники. Ребенок находится в медучреждении в течение пяти лет. К родителям двочки ранее подавались иски об ограничении родительских прав, но они были отклонены.

После рождения по медицинским показаниям ребенок проходил комплекс реанимационных, диагностических, лечебных и реабилитационных процедур, требующих длительного пребывания в условиях стационара. Руководство медцентра в январе 2019 года после очередного отказа родителей забрать ребенка обратилось в органы опеки и попечительства с просьбой разрешить ситуацию. По результатам проведенного весной медобследования девочка была выписана 20 марта 2019 года, но ее не забрали, после чего был составлен акт об оставлении ребенка, переданный в органы опеки и попечительства.

20 сентября 2019 года Гагаринский районный суд вынес решение обязать родителей забрать ребенка. Решение вступило в законную силу 18 ноября 2019 года. Родители в добровольном порядке решение не исполнили, поэтому 5 декабря исполнительные листы, обязывающие родителей забрать ребенка, были сданы в Федеральную службу судебных приставов.