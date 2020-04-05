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Пандемия коронавируса нового типа

Более 200 человек с подтвержденным коронавирусом остаются на лечении в Коммунарке

За последние сутки из больницы выписали двух человек, при этом поступило 28 новых пациентов

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Более 200 пациентов с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией остаются на сегодняшний день на лечении в медицинском центре в Коммунарке, за последние сутки выписаны двое. Об этом в воскресенье сообщил главный врач больницы Денис Проценко на своей официальной странице в Facebook.

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"Состоит на лечении 346. Из них: с диагнозом пневмония - 301, COVID подтвержденных 201", - говорится в сообщении.

Он уточнил, что за последние сутки на лечение поступили 28 человек, выписаны двое. В реанимации находятся 26 пациентов, из них девять подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов.

В России по данным на 4 апреля зафиксирован 4 тыс. 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 тыс. 357 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск субботы, умерли 43 человека. Вечером в субботу московский штаб также информировал о смерти еще двух человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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