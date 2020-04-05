В Московском регионе прогнозируют потепление до 18 градусов на следующей неделе

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Москву и Подмосковье ждет потепление на следующей неделе, пик тепла прогнозируется в четверг. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С понедельника начнется постепенное потепление. В четверг мы уже будем находиться в центре антициклона, поэтому амплитуда температур будет очень большой: ночью около нулевой отметки, а днем - около 15 градусов. Не исключено на юге области повышение до 18 градусов", - сказал он.

По словам Вильфанда, климатическая норма в этот день будет превышена примерно на 5 градусов.

По данным Гидрометцентра, в понедельник днем в Москве прогнозируется 5-7 градусов тепла, во вторник - 8-10 градусов, в среду - уже 10-12 градусов, а в четверг воздух прогреется до 13-18 градусов, в пятницу ожидается 9-14 градусов.