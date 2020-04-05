Вызванные конденсатом снежинки в Москве станут причиной гололедицы

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Конденсат в воздушных массах, превратившийся в снег из-за резкого изменения температур, вызовет гололедицу в вечернее время суток в Москве. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сегодня в течение дня в отдельных локальных регионах Москвы и Московской области могут появляться кратковременные снежинки. Это не стоит ассоциировать с тем, что установится временный снежный покров. Ничего подобного, он быстро растает. Опасность заключается в том, что эти снежинки растают и при ветре достаточно заметном заледенеют. Вечером и ночью мы прогнозируем гололедицу", - сказал он.

Вильфанд уточнил, что снежинки будут сопровождаться сильным ветром. "Мы прогнозируем усиление ветра до 17-18 м/с. Это связано с холодным "вторжением". Оно в осадках не выражено, а выражено в заметном понижении температур", - отметил научный руководитель Гидрометцентра.

Как пояснил Вильфанд, превращение конденсата в снег связано с тем, что на данный момент на высоте около 1,5 км - верхней границе пограничного слоя - происходит резкое изменение температуры. "Северные потоки "вытесняют" теплые воздушные массы, в которых содержится влага. По законам физики, чем выше температура, тем больше содержится водяного пара, чем ниже - тем меньше. Поэтому, когда холодный воздух вытесняет теплый, молекулы водяного пара конденсируются, но они не могут существовать в газообразном виде в холодном воздухе", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что осадков на сегодняшний день ожидается "совсем ничтожное количество" - выпадет 0,1 - 0,3 мм. Вильфанд добавил, что холодное "вторжение" продлится недолго.