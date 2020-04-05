Москвичи в марте около 400 раз звонили в психологическую службу по поводу коронавируса

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Жители столицы с начала марта около 400 раз обращались на горячую линию Московской службы психологической помощи из-за переживаний по поводу распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента социальной защиты населения.

"За март и первые два дня апреля на телефон неотложной психологической помощи 051 Московской службы психологической помощи поступили 5 379 обращений, из которых 385 были связаны со страхами и переживаниями из-за распространения коронавирусной инфекции", - сказал собеседник агентства.

По его словам, те, кто обратился в связи с коронавирусом, чаще всего жаловались на боязнь заразиться, дискомфорт из-за самоизоляции, страх увольнения и его последствий, а также семейные конфликты. В пресс-службе добавили, что на сегодняшний день нет необходимости в создании отдельной психологической службы для людей, которые находятся на карантине и в самоизоляции. Те, кто нуждаются в помощи психологов в связи с этими обстоятельствами, могут позвонить по круглосуточному телефону неотложной психологической помощи 051 (с городского) или +7(495)051 (с мобильного) или задать вопросы в чате на сайте службы msph.ru. Также можно бесплатно проконсультироваться с психологом по видеосвязи или записаться на вебинар.

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день часть специалистов службы психологической помощи работает дистанционно. Для остальных сотрудников работа организована в соответствии со всеми требованиями профилактики, регулярно производится дезинфекция помещения.