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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве в условиях пандемии дополнительно закупят продукты для бездомных

Еду они могут получить ежедневно в пункте оказания срочной социальной помощи, который расположен в Центре социальной адаптации имени Е. П. Глинки

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Московский департамент соцзащиты населения выделил дополнительные средства на закупку еды для бездомных из-за всеобщей самоизоляции на фоне новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в воскресенье на сайте мэра и правительства столицы.

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"Столичный департамент труда и социальной защиты населения начал дополнительную раздачу еды бездомным людям. Получить ее можно ежедневно в пункте оказания срочной социальной помощи, который открыт в Центре социальной адаптации имени Е. П. Глинки. Ранее в пункте оказания срочной помощи работали некоммерческие организации. Чтобы оказывать помощь в тех же объемах, которую они оказывали до карантина, департамент выделил дополнительные финансовые средства на закупку и организацию раздачи еды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у тех, кто обратился за помощью, измеряют температуру, соблюдаются и другие меры предосторожности и профилактики, рекомендованные Роспотребнадзором. Кроме того, Центр имени Е. П. Глинки продолжает принимать бездомных на социальную адаптацию, в учреждении и его филиалах открыто 1084 места. Всем гражданам, проживающим в полустационарных отделениях, предложено не покидать территорию до снятия ограничительных мер.

В сообщении уточняется, что в центре также проводят обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных облучателей закрытого типа, помещения регулярно дезинфицируют и проветривают, подопечным выдают антисептики, рассказывают о мерах профилактики. Отмечается, что на улицах города продолжает работать мобильная служба "Социальный патруль", в случае фиксации симптомов недомогания у бездомных ее сотрудники вызывают медиков.

 

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