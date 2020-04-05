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Пандемия коронавируса нового типа

В мечетях московского региона продлили приостановку коллективных молитв до мая

Как сообщается на сайте ДУМ РФ, ограничения могут снять, если улучшится ситуации с распространением коронавируса

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Приостановка коллективных молитв в мечетях Москвы и Московской области продлена до 30 апреля, говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ).

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"Приказом председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России муфтия шейха Равиля Гайнутдина порядок проведения религиозных обрядов для мусульманских объектов столичного региона... продлен до 30 апреля текущего года. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, а также с объявленным режимом нерабочих дней, действие этих мер продляется до 30 апреля включительно", - говорится в сообщении.

В случае улучшения ситуации до указанного срока, говорится в сообщении, ограничения будут сняты ранее. Дежурные имамы и небольшое число духовенства и сотрудников будут продолжать совершать пятикратные и пятничные молитвы, продолжится также круглосуточное чтение Корана в Московской соборной мечети.

Ранее ДУМ РФ приостановило пятничные и пятикратные молитвы в мечетях Москвы из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме того, в мечетях было ограничено количество участников погребальных обрядов и приостановлено проведение бракосочетаний и имянаречений. Пятничные молитвы для мусульман в Москве во время режима повышенной готовности проходят в режиме онлайн. Первый заместитель председателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов сообщил, что обязательный для мусульман во время священного месяца Рамадан пост в условиях пандемии коронавируса может быть отложен до улучшения эпидемиологической обстановки, если он будет связан с угрозой жизни и здоровью верующих.

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