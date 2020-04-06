Погода без осадков и до 7 градусов тепла ожидаются в Москве 6 апреля

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Погода преимущественно без осадков с плюсовой температурой будет в столице в понедельник днем, однако ночью москвичей ждут заморозки. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице будет переменная облачность, температура воздуха составит от 5 до 7 градусов тепла, осадков не ожидается. В ночь на вторник температура может опуститься до минус 5 градусов.

Ожидается ветер северо-западного направления со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление составит около 760 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от 3 до 8 градусов тепла, ночью возможно похолодание до минус 8 градусов.