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Синоптики сообщили, когда в Москву придет похолодание

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температура понизится на 7-8 градусов в период с четверга до субботы

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Очередное похолодание ожидается в Москве на этой неделе в предстоящие выходные дни, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Прогнозируем, что в выходные опять понижение температуры. Характер погоды начнет меняться с пятницы: атмосферное давление упадет резко миллиметров на 10, облачно, небольшой дождь. Температура понизится на 7-8 градусов в период с четверга до субботы", - сказал он.

По словам Вильфанда, такое чередование тепла и холода - характерная черта апреля.

По прогнозам Гидрометцентра, в понедельник днем в столице ожидается 5-7 градусов тепла, во вторник - плюс 8-10, в среду - плюс 10-12, в четверг - плюс 13-18, в пятницу - 9-14 градусов тепла.

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