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В Москве запустят новый курс проекта "Бизнес-уик-энд"

Занятия будут проходить в форме видеоконференций

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Онлайн курс "Преакселератор" запустят в Москве в понедельник для начинающих предпринимателей в рамках проекта "Бизнес-уик-энд". Программа рассчитана на 60 часов и разбита на тематические блоки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В учебную программу входят лекции, мастер-классы и общение с наставниками. Все слушатели, окончившие курс, получат сертификат. Но главным результатом для них будут знания, которые они смогут использовать на практике и конвертировать в собственный бизнес-проект", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Занятия будут проводиться на протяжении шести недель, в форме видеоконференций. Участникам объяснят, как составить бизнес-план, привлечь клиентов, а также расскажут о финансовых и юридических аспектах предпринимательской деятельности. Их разделят на группы в соответствии с направлениями бизнеса, в которых они планируют реализовать свои проекты. Своим опытом с начинающими предпринимателями поделятся ведущие специалисты в области финансов, а также руководители крупных компаний в различных отраслях.

Кроме того, участники смогут пользоваться материалами для самостоятельного изучения в разделе "База знаний". "После каждого занятия студенты "Преакселератора" будут получать домашние задания. Проверив их, наставник поставит оценку и при необходимости обсудит ее с учеником. На основе этих данных будет формироваться рейтинг команд, по итогам программы выберут три лучшие команды", - говорится в сообщении.

Проект "Бизнес-уик-энд" стартовал в октябре 2018 года. В нем могут участвовать школьники и студенты от 16 до 27 лет, которые планируют заняться предпринимательской деятельностью. Сейчас на сайте проекта зарегистрировано более 70 тыс. человек.

Участниками двух первых этапов, прошедших в этом году, стали более 4 тыс. школьников и студентов. В "Преакселераторе" смогут принять участие около тысячи начинающих предпринимателей.

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