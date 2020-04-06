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Пандемия коронавируса нового типа

Планы-графики госзакупок московских предприятий пересмотрят из-за коронавируса

Власти Москвы отмечают, что на данный момент оперативные потребности города обеспечены в полном объеме

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Планы-графики государственных закупок московских предприятий будут скорректированы на фоне распространения новой коронавирусной инфекции. В первую очередь перенести процедуры госзакупок на более поздние периоды необходимо заказчикам, обеспечивающим оперативные потребности организаций, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"В сложившейся ситуации мы должны грамотно планировать городской бюджет. Распространение коронавирусной инфекции уже признано обстоятельством непреодолимой силы, и это приведет к существенному увеличению объемов опубликованных госзакупок во втором полугодии 2020 года. Поэтому заказчики должны переоценить свои потребности и скорректировать планы-графики закупок", - цитирует портал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, председателя оперативного штаба по экономическим вопросам Владимира Ефимова.

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Отмечается, что на данный момент оперативные потребности города обеспечены в полном объеме, закрывать многие нужды помогает портал поставщиков. "За прошедшие сутки через портал поставщиков было заключено свыше сотни контрактов. Функционал этого интернет-ресурса позволяет московским госзаказчикам оперативно закрыть свои потребности. Для этого на портале доступны короткие котировочные сессии, на которых совершить закупку малого объема можно всего за три-шесть часов", - пояснил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, слова также приводятся в сообщении.

Президент России Владимир Путин 2 апреля объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля. Этот срок может быть уменьшен, если ситуация с коронавирусом улучшится. По словам президента, пик распространения вируса как в мире, так и в России еще не пройден, ситуацию в Москве не удается переломить, несмотря на усилия властей. Путин назвал происходящее "наступающей эпидемией".

В России на 5 апреля зафиксированы 5 389 случаев заражения коронавирусом, 355 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 893). По данным федерального оперативного штаба, умерли 45 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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