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Пандемия коронавируса нового типа
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Еще 43 пациента вылечились от коронавирусной инфекции в Москве

Общее число выздоровевших в столице увеличилось до 313 человек

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Общее число выздоровевших от коронавирусной инфекции выросло в Москве до 313, за сутки из больниц выписались 43 человека. Об этом сообщила в четверг заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"За прошедшие сутки еще 43 человека выздоровели после лечения от коронавируса", - сообщила вице-мэр. Она уточнила, что те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, при выписке получили соответствующие рекомендации. Всего число выздоровевших от коронавирусной инфекции в Москве увеличилось до 313.

В больницах созданы условия для лечения и качественной диагностики коронавирусной инфекции. Пациенты находятся под наблюдением мультидисциплинарных медицинских команд врачей - пульмонолога, инфекциониста, анестезиолога, реаниматолога, эпидемиолога. Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения медики проводят специальные исследования.

В новость были внесены изменения (10:06 время мск) — добавлены подробности по тексту.

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