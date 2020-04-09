Еще 43 пациента вылечились от коронавирусной инфекции в Москве

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Общее число выздоровевших от коронавирусной инфекции выросло в Москве до 313, за сутки из больниц выписались 43 человека. Об этом сообщила в четверг заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За прошедшие сутки еще 43 человека выздоровели после лечения от коронавируса", - сообщила вице-мэр. Она уточнила, что те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, при выписке получили соответствующие рекомендации. Всего число выздоровевших от коронавирусной инфекции в Москве увеличилось до 313.

В больницах созданы условия для лечения и качественной диагностики коронавирусной инфекции. Пациенты находятся под наблюдением мультидисциплинарных медицинских команд врачей - пульмонолога, инфекциониста, анестезиолога, реаниматолога, эпидемиолога. Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения медики проводят специальные исследования.

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