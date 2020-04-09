Рестораны и пекарни Москвы меняют формат работы с клиентами

По указу президента РФ Владимира Путина, в связи с эпидемией коронавируса нерабочие дни, установленные с 30 марта, продлены до 30 апреля. В большинстве регионов, в том числе в столице, на этот период ограничена работа ресторанов, кафе, баров, а также непродовольственных магазинов.

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Рестораны, кафе и пекарни, работающие в Москве, вынуждены менять формат работы с клиентами из-за ситуации с коронавирусом, а также просить государственную поддержку. Об этом сообщили ТАСС владельцы популярных заведений общественного питания.

Сеть ресторанов русской кухни "Теремок", работающая в стране с 1998 года, смогла перестроить работу на формат доставки и продажи еды на вынос лишь 28% заведений, сказал основатель и владелец сети Михаил Гончаров. "У нас всего 314 ресторанов было на момент начала кризиса, соответственно, 224 мы сейчас закрыли. Половина из них расположена в торговых центрах, которые в принципе работать не могут ввиду ограничительных мер. При этом уличная сеть максимально возможно работает, за исключением точек, где мало заказов. То есть если в день три заказа, а выручка меньше зарплаты поваров, то нет смысла работать", - отметил он.

По его словам, зарплата сотрудникам ресторанов сети начисляется за работу в смену. "Сейчас в закрытых заведениях смен нет, поэтому можно считать, что сотрудник не безработный, но денег от этого у него не добавится. Всего у нас 4400 сотрудников", - уточнил собеседник агентства.

Он отметил, что благодаря переходу на формат доставки удалось сохранить в среднем 8% докризисного показателя выручки. Гончаров пояснил, что существует большая разница модели работы ресторанов, ориентированных на доставку, и тех, которые построены на обслуживании клиентов в зале. По его словам, чтобы перестроить формат "нужно менять продукт, менять позиционирование бренда и многое другое".

Гончаров добавил, что после снятия ограничительных мер планируется "в максимально короткие сроки открыть все рестораны и продолжить работу". "Теремок" начал свою работу в самый разгар системного кризиса и дефолта в российской экономике. Мы с честью прошли кризисы 2008-2009 и 2014-2015 годов. Мы накопили огромный опыт по работе при падении покупательской способности. <...> Мы надеемся, что справимся и сейчас", - сказал он.

Вирус пирогам не помеха

Пекарня "Любовь Пирогова", созданная на основе семейных кулинарных традиций, смогла подобрать "антикризисную" модель работы условиях коронавируса, рассказал сооснователь заведения Вадим Курганов. Расчетная мощность позволяет производить 1 тыс. пирогов в сутки, причем работники пекарни в обычное время изготовляют до 240 авторских пирогов одновременно и доставляют их клиентам по всей Москве.

"Наш первый и основной сегмент клиентуры - офисные работники. Раньше мы доставляли пироги прямиком в офисы, но сейчас почти все наши клиенты работают удаленно. Второй сегмент - это поставка пирогов в кафе и кофейни, но и они сейчас повсеместно закрыты. Потребительское поведение поменялось за считанные дни, поэтому уже в первые дни карантина мы столкнулись с падением выручки на 85%", - сказал Курганов.

В компании решили поменять концепцию бренда и переориентировать пекарню на изготовление пирогов для семейных обедов и ужинов, сделав их меньше и, соответственно, дешевле. Помимо этого, внедрили нововведения в меню: добавили супы и салаты. Новых клиентов было решено привлечь бесплатной доставкой с одновременным расширением ее зон покрытия.

"Эти изменения помогают нам держаться на плаву и надеяться на изменения к лучшему. Сейчас турбулентность нарастает: мы не знаем, сколько времени продлится пандемия, какое состояние экономики мы получим после кризиса, как быстро будет восстанавливаться спрос. За прошлую неделю доход пекарни составил лишь 30% от привычной выручки. Однако мы не падаем духом и будем прилагать все усилия, чтобы сохранить бизнес, коллектив и наших клиентов", - отметил Курганов.

Он добавил, что предложенная федеральными властями в качестве меры поддержки бизнеса отсрочка по налоговым платежам едва ли поможет их предприятию удержаться на плаву. Реальной помощью от федерального центра могли бы стать "налоговые каникулы" по страховым взносам и прямые компенсации затрат на заработную плату сотрудникам. В то же время, в компании рассчитывают на получение помощи от правительства Москвы в виде субсидий на приобретение оборудования.

"Поскольку пекарня "Любовь Пирогова" является резидентом технопарка "Нагатино", предприятие вправе претендовать на компенсацию части затрат на приобретение оборудования из городского бюджета в сумме до 10 млн рублей. Эта субсидия от города поможет предпринимателям нарастить производство, внедрить новые технологии в производственный процесс и, как следствие, выдержать давление рынка в эти непростые кризисные времена", - сказал ТАСС руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Сложности перестроения

Рестораны и кафе Москвы, которые прежде не работали с доставкой питания на дом, не смогли оперативно перейти на этот формат работы с момента введения ограничительных мер, связанных с коронавирусом, говорил ранее агентству общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса при бизнес-омбудсмене столицы Сергей Миронов.

По его мнению, нормально и успешно заниматься доставкой могут только те рестораны, которые на ней специализировались раньше и у которых отработан механизм: есть курьеры, машины, реклама, адаптирована кухня. Подготовка к работе в таком формате обычно занимает около месяца, уточнял Миронов.