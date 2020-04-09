В Москве задержан зараженный коронавирусом, находившийся в федеральном розыске

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве мужчину, который находился в федеральном розыске за оскорбление власти в Воронеже. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, задержанный заражен коронавирусом.

"Тридцатилетний мужчина заразился коронавирусом и был госпитализирован в больницу, где выяснилось, что он находится в федеральном розыске за оскорбление власти в Воронеже", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина задержан. Он находится на лечении, после чего будет передан инициаторам розыска, которые поставлены в известность московской полицией.