Четыре полосы перекрыты на МКАД после столкновения машины и мотоцикла

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Один человек пострадал после столкновения автомобиля и мотоцикла на МКАД, четыре из пяти полос движения перекрыты. Об этом в четверг ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На 25-м километре МКАД произошло столкновение автомобиля и мотоцикла, в результате чего один человек пострадал. Движение автотранспорта перекрыто на четырех полосах из пяти, одна из них перекрыта из-за ремонтных работ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия в настоящее время работают полицейские, которые устанавливают причины ДТП.