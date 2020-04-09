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Четыре полосы перекрыты на МКАД после столкновения машины и мотоцикла

По данным источника в правоохранительных органах, пострадал один человек

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Один человек пострадал после столкновения автомобиля и мотоцикла на МКАД, четыре из пяти полос движения перекрыты. Об этом в четверг ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На 25-м километре МКАД произошло столкновение автомобиля и мотоцикла, в результате чего один человек пострадал. Движение автотранспорта перекрыто на четырех полосах из пяти, одна из них перекрыта из-за ремонтных работ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия в настоящее время работают полицейские, которые устанавливают причины ДТП.

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