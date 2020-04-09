Москвичи смогут проконтролировать уборку захоронений на кладбищах онлайн

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Жители Москвы смогут посетить кладбища и проконтролировать уборку мест захоронения онлайн во время режима повышенной готовности в столице. Об этом сообщили ТАСС в четверг в ГБУ "Ритуал".

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил на своем сайте, московские кладбища будут закрыты для посещения на период действия режима повышенной готовности из-за коронавируса и, в частности, на Вербное воскресенье, Пасху, Красную горку и Радоницу.

"Гражданам обеспечена возможность дистанционного посещение места захоронения, разовая уборка на участке захоронения, возложение цветов. Данные услуги включают поиск места захоронения и фотоотчет. Подробности можно найти в соответствующем разделе на сайте ГБУ "Ритуал", - сообщили в пресс-службе.

Также уточняется, что в условиях введенного в Москве режима повышенной готовности сотрудники учреждения продолжают работы по благоустройству кладбищ в штатном режиме.

Работа кладбищ

"Традиционно в дни весенних государственных и религиозных праздников происходят массовые посещения кладбищ. В 2019 году столичные объекты похоронного назначения в христианский праздник Вербное воскресенье (21 апреля) посетили более миллиона человек. В сложившейся ситуации на время действия режима повышенной готовности в Москве кладбища будут открыты только для захоронений умерших. При этом заявителям теперь необходимо предоставлять копии медицинских свидетельств о смерти при оформлении заказа на оказание ритуальных услуг", - пояснили в "Ритуале".

Там уточнили, что в данной медсправке, в отличие от свидетельства о смерти, записан диагноз умершего. При организации похорон умерших от коронавирусной инфекции лицам, взявшим на себя обязанности по их проведению, даются настоятельные рекомендации о захоронении в закрытых гробах.

"Кроме того, "Мосгортранс" не будет выполнять запланированные ежегодные массовые перевозки посетителей крупных городских кладбищ 12, 19, 26 и 28 апреля 2020 года", - сообщили в пресс-службе.

ГБУ "Ритуал" настоятельно просит граждан, принявших на себя обязанности по организации похорон, отказаться от массовых церемоний прощания. В первую очередь данные рекомендации касаются людей, входящих в группу риска: лиц старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин.