Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве становится все более проблемной

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Более 40 клиник с компьютерной томографией задействуют в Москве для борьбы с коронавирусом, ситуация с которым в столице набирает обороты и становится все более проблемной. Об этом сообщил в пятницу журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

"Ситуация с коронавирусом в Москве, к сожалению, набирает обороты. Ситуация становится все более проблемной. Поэтому помимо стационаров, специализирующихся на борьбе с коронавирусом, в борьбу вступает и поликлиническая сеть. Она и до этого работала с пациентами, но с сегодняшнего дня это другая системная работа. Все клиники, больше 40, у которых есть компьютерная томография, на системной основе начинают диагностировать больных коронавирусом и оказывать им амбулаторную помощь, вести их в постоянном режиме", - сказал мэр.

Собянин отметил, что это большая и сложная работа, которая потребует изменений как графика работы поликлиник, так и мер санитарно-медицинской безопасности. По его словам, предпринимаемы меры помогут ускорить диагностику и улучшат оказание помощи амбулаторным больным.

"Очень важная и нужная работа, которая будет проводиться 24 часа в сутки", - сказал мэр.

В свою очередь заместитель главврача 68-й поликлиники Александр Карпович сообщил, что за два последних дня было проведено 15 обследований, у восьми пациентов была обнаружена пневмония. "За последние два дня мы подготовили наш блок компьютерной диагностики для раннего выявления жизнеугрожающих осложнений. Обследование легких компьютерном томографом и позволяет выявить картину тех изменений, которые являются основанием для госпитализации. За два дня было проведено 15 обследований, у восьми пациентов обнаружена пневмония средней степени тяжести, и они направлены на госпитализацию", - отметил Карпович.

В России на 10 апреля зафиксированы 11 917 случаев заражения коронавирусом, 795 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (7 822). По данным федерального оперативного штаба на утро пятницы, умерли 94 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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