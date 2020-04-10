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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт: Москва может потерять 1/52 часть ВРП при ужесточении ограничений из-за вируса

Советник уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Антон Свириденко считает, что ситуация может вызвать разорение предпринимателей из категории микропредприятий и малого бизнеса

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Москва может потерять 1/52 часть валового регионального продукта (ВРП) в связи с ужесточением ограничений работы предприятий в столице. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС советник уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.

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Власти Москвы на следующей неделе приостанавливают работу большинства организаций и компаний столицы и начинают вводить пропускную систему для передвижения по городу, объявил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин. Решение связано с ухудшением ситуации с коронавирусом. Так, с 13 по 19 апреля будет приостановлена или серьезно ограничена работа большинства столичных организаций. В перечне отраслей, которых коснутся ограничения, 45 позиций.

"Режим ограничений, который вводится на следующую неделю, беспрецедентно жесткий и будет, безусловно, иметь очень сильное влияние на экономику. Мы видим, что ограничиваются, в частности, сервисы такси и каршеринга, работа предприятий, которые производят машины и оборудование, другие несырьевые производства. У нас в этом году 52 недели, и из-за такой приостановки деятельности ВРП Москвы может не досчитаться пропорционально 1/52 части", - сказал Свириденко.

Объяснимое и взвешенное решение

Он считает, что данная ситуация может вызвать разорение некоторых предпринимателей из категории микропредприятий и малого бизнеса, как самых уязвимых, и сокращение доходов населения. При этом, по словам Свириденко, властями Москвы, исходя из текущей эпидемиологической ситуации, "принято сложное, вызывающее бурю эмоций горожан, но объяснимое и взвешенное решение, вызванное реальным ростом числа тяжелых случаев заболевания коронавирусом".

"Поэтому нужно попытаться сохранить спокойствие, проявить гражданское мужество и трезвость ума. И думать на будущее владельцам бизнесов как дальше перестраивать свои стратегии. Сейчас нужно делать, это неизбежно. Структура экономики меняется, и на место привычного спроса приходит спрос "карантинный", - убежден собеседник агентства.

Пакет мер поддержки Москвы, предусматривающий в том числе упрощение арендных платежей и городских налогов, частично компенсирует ущерб, добавил он.

Свириденко советует правительству Москвы привлекать бизнес к "поиску медицинского решения" и создать "мозговой центр" с привлечением иностранных экспертов, в частности из Китая и Южной Кореи, где удалось преодолеть пик заболеваемости, чтобы "разрабатывать решения о том, как предприятия будут функционировать впоследствии". Также он предлагает создать ситуационные центры, которые будут рассматривать различные кейсы предпринимателей и жизненные ситуации, для проработки мер поддержки.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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