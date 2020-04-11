В субботу в Москве ожидается облачная погода с порывами ветра до 16 м/с

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и небольшой дождь в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве от 5 до 7 градусов выше нуля, ночью похолодает до 4 градусов мороза.

В Подмосковье температура будет колебаться от 3 до 8 градусов, в ночь на воскресенье ожидаются заморозки до минус 7 градусов.

Скорость северо-западного и северного ветра в Московском регионе составит 5-10 м/с, порывы ветра могут достигать 16 м/с. Желтый уровень опасности будет действовать в столичном регионе с 9:00 мск до 21:00 мск субботы.

Атмосферное давление в регионе составит 748 мм ртутного столба.