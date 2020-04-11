МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Температура в Москве в ближайшие пять дней будет около нормы для этого времени года, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"У меня часто спрашивают, когда придет настоящая весна. Ну что ж, можно говорить "здравствуй, настоящая весна", потому что температура в ближайшие пять дней будет около нормы. Это значит, что погода будет соответствовать усредненным данным за все 140 лет метеонаблюдений", - сказал Вильфанд.

По его словам, в субботу и воскресенье температура в Москве будет на 1,5-2 градуса ниже нормы, в понедельник - на 1,5-2 градуса выше нормы, во вторник и среду - около нормы. "Представления людей субъективны, но именно это и есть самая настоящая весна", - заключил Вильфанд.

По данным Гидрометцентра, в субботу и воскресенье днем в Москве прогнозируется 5-7 градусов тепла, в понедельник - плюс 14-16 градусов, во вторник - плюс 4-9 градусов, в среду - плюс 1-6 градусов, в четверг - 5-10 градусов тепла.