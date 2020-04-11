Городские службы проведут масштабную дезинфекцию в Москве 12 апреля

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Масштабную дезинфекцию проведут в Москве в воскресенье, 12 апреля, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом в субботу сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Что делать и чего ждать?

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Главное о новом коронавирусе и пандемии COVID-19. Что делать и чего ждать?

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"Специалисты комплекса городского хозяйства проведут сплошную обработку дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

По его словам, особое внимание будет уделяться проведению дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, территорий перед входом в метро и зданий входных групп станций метро, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта.

Кроме того, тщательно продезинфицируют общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.

"В недоступных для техники местах обработку выполнят вручную комплексные бригады, в общей сложности будет задействовано более четырех тысяч единиц распылительной и поливомоечной техники", - отметил Бирюков.

Он подчеркнул, что дезинфекция всех объектов проводится с применением дезинфицирующих препаратов, рекомендованных Роспотребнадзором. Они совершенно безопасны и широко используются для дезинфекции контактных поверхностей в школах, детских садах и на предприятиях общественного питания.