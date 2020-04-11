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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве увеличили количество патрулей Росгвардии для профилактики коронавируса

Правоохранители на улицах города будут выяснять у людей причину нарушения режима самоизоляции и проверять документы

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Количество патрулей Росгвардии увеличили в Москве для охраны общественного порядка и профилактической работы после усиления ограничительных мер из-за коронавируса. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичной Росгвардии.

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"К выполнению задач по охране правопорядка, в том числе проведению профилактических мероприятий, дополнительно будут привлечены сотрудники подразделений столичного главка, - сказали в пресс-службе. - В частности, увеличено количество нарядов вневедомственной охраны и ОМОН, которые несут службу во взаимодействии с сотрудниками полиции".

В Росгвардии отметили, что правоохранители в ходе профилактических акций будут выяснять у людей причину нарушения режима самоизоляции и проверять документы.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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