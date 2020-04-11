Портал "Наш город" помог разобраться с более чем 4 млн жалоб жителей Москвы

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Портал "Наш город", созданный в 2011 году, за время своей работы помог москвичам в решении более 4 млн проблем, связанных, в частности, с работой лифтов, освещением и уборкой в подъездах. Об этом в субботу сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Команда городского контроля жителей и Правительства Москвы сформировалась благодаря порталу "Наш город". Вместе мы слаженно решили уже более четырех миллионов проблем в столице", - приводятся в сообщении слова руководителя "Новые технологии управления" Александра Пищелко.

Уточняется, что в 2020 году наибольшее количество обращений граждан было связано с неисправным освещением в подъездах - более 11,5 тыс., также удалось устранить порядка 11 тыс. проблем с уборкой подъездов и решить более 10 тыс. вопросов, касающихся эксплуатации лифтов. Общее число жалоб, с обработкой и решением которых портал помог с начала года, составляет по меньшей мере 64 тыс.

На портале "Наш город" зарегистрировано свыше 1,5 млн человек. С помощью электронного ресурса горожане могут контролировать своевременность и качество выполнения работ по ремонту, благоустройству и обслуживанию объектов городского хозяйства, сообщать о нарушениях и оценивать работу госучреждений. За устранение этих нарушений отвечают различные органы исполнительной власти, контролирующие поступление обращений граждан.