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Пандемия коронавируса нового типа

Сотрудников полиции в Москве начнут проверять на коронавирус со следующей недели

По словам заммэра столицы по вопросам социального развития, в городе уже начали проверять на наличие коронавируса медработников, социальных работников, работников общественного транспорта

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Всех сотрудников полиции, контролирующих соблюдение общественного порядка в Москве, со следующей недели будут проверять на коронавирус. Об этом сообщила в субботу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"Со следующей недели мы начнем проводить скрининг на коронавирус тех сотрудников полиции, которые непосредственно заняты соблюдением общественного порядка в городе", - сказала Ракова.

По ее словам, с этой недели в городе начали проверять на наличие коронавируса медработников, социальных работников, работников общественного транспорта. Ракова напомнила, что в Москве ежедневно проводится более 15 тыс. исследований на коронавирус.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 13 584 случая заражения, выздоровели 1 045 человек, умерли 106. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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