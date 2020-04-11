Сотрудников полиции в Москве начнут проверять на коронавирус со следующей недели

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Всех сотрудников полиции, контролирующих соблюдение общественного порядка в Москве, со следующей недели будут проверять на коронавирус. Об этом сообщила в субботу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Что делать и чего ждать?

Главное о новом коронавирусе и пандемии COVID-19. Что делать и чего ждать?

"Со следующей недели мы начнем проводить скрининг на коронавирус тех сотрудников полиции, которые непосредственно заняты соблюдением общественного порядка в городе", - сказала Ракова.

По ее словам, с этой недели в городе начали проверять на наличие коронавируса медработников, социальных работников, работников общественного транспорта. Ракова напомнила, что в Москве ежедневно проводится более 15 тыс. исследований на коронавирус.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 13 584 случая заражения, выздоровели 1 045 человек, умерли 106. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.