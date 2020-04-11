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В Гидрометцентре сообщили, что субботняя метель в Москве не создаст снежный покров

По словам Романа Вильфанда, в столице выпадет не более 1-2 мм осадков

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Метель, начавшаяся днем в субботу в Московском регионе, принесет порядка 1-2 мм осадков. Снежный покров в столице уже не образуется, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Снежок выпадет совсем небольшой - 1-2 мм. И он непременно быстро растает", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в настоящее время земля уже достаточно прогрелась, чтобы снежный покров не смог образовываться.

В Москву пришла весна

В субботу в Московском регионе наблюдается переменчивая погода: пока в некоторых районах солнечно, в других наблюдается пасмурная погода и метель. В некоторых районах погода быстро меняется. 

Руководитель Гидрометцентра отметил, что переменчивая погода вызвана атмосферной неустойчивостью, свойственной настоящей весне.

"Это такая атмосферная неустойчивость, которая характерна для весны. Она свидетельствует, в частности, что весна пришла уже настоящая. Дело в том, что фронтальные разделы, которые обуславливают погоду, похожи на волнистые линии: в какой-то части волны циркуляция антициклоническая, в другой - циклоническая", - сообщил Вильфанд.

По его словам, в тех районах, которые попадают в антициклоническую волну, наблюдаются солнце и ясная погода, а в те районы, которые задевает циклоническая волна, приходит снег. "Эти волны постоянно перемещаются, потому происходит такая ситуация. Сейчас эти волны неустойчивые", - пояснил Вильфанд.

По данным Гидрометцентра, в субботу и воскресенье днем в Москве прогнозируется 5-7 градусов тепла, в понедельник - 14-16 градусов тепла, во вторник - 4-9 градусов тепла, в среду - 1-6 градусов тепла, в четверг - 5-10 градусов тепла.

В новость внесены изменения (14:07 мск) - добавлен абзац "В Москву пришла весна".

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