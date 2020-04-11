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МЧС предупреждает об усилении ветра в Москве в ближайшие часы

Его порывы могут достигать 17 м/с

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве предупреждает об усилении ветра с порывами до 17 м/с в ближайшие часы.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 21:00 мск 11 апреля в Москве ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 12-17 м/с", - сказали ТАСС в пресс-службе главка.

В связи с этим в МЧС рекомендуют быть внимательными, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автомобили лучше парковать вдали от слабо укрепленных конструкций и деревьев.

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