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Пандемия коронавируса нового типа
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Порядка 650 человек попытались пройти на временно закрытые кладбища Москвы

По данным пресс-службы ГБУ "Ритуал", конфликтных ситуаций не было

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Около 650 человек попытались пройти на временно закрытые из-за эпидемиологической обстановки кладбища Москвы. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе ГБУ "Ритуал".

9 апреля мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что московские кладбища будут закрыты для посещения на период действия режима повышенной готовности из-за коронавируса и, в частности, на Вербное воскресенье, Пасху, Красную горку и Радоницу.

"Порядка 650 человек предприняли попытки посетить московские кладбища. Им вежливо объяснили ситуацию, конфликтных ситуаций не было", - отметили в пресс-службе ГБУ "Ритуал".

Там добавили, что, принимая во внимание тяжесть скорби и горечи людей, утративших родных и близких, ГБУ "Ритуал" настоятельно просит граждан, принявших на себя обязанности по организации похорон, отказаться от массовых церемоний прощания. В первую очередь, данные рекомендации касаются людей, входящих в группу риска: лиц старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин.

"В связи со сложившейся в городе ситуацией кладбища в Москве закрыты. Мы понимаем, что в период весенних религиозных праздников москвичи всегда посещали кладбища, в прошлом году их посетили более 1 млн человек. Просим москвичей воздержаться от посещений захоронений", - отметили в пресс-службе, добавив, что москвичи относятся с пониманием к сложившейся ситуации.

Об онлайн-заявках

В пресс-службе ГБУ "Ритуал" сообщили, что по электронной почте принимаются заявки на ритуальные услуги. "За первый день оказания ритуальных услуг в режиме онлайн было принято 25 заявок", - отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что гражданам обеспечена возможность дистанционного посещения места захоронения, можно заказать разовую уборку на участке захоронения, возложение цветов. Данные услуги включают поиск места захоронения и фотоотчет. Подробности можно найти в соответствующем разделе на сайте ГБУ "Ритуал".

По данным пресс-службы, количество прощающихся на церемониях захоронения снизилось с обычных 50 до пяти-семи человек. По его словам, в условиях введенного в Москве режима повышенной готовности сотрудники учреждения продолжают работы по благоустройству кладбищ в штатном режиме.

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