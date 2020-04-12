Москвичи без мобильных и доступа в интернет получат пропуск по стационарному телефону

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Москвичам без мобильных и возможности выйти интернет продиктуют номер цифрового пропуска по стационарному телефону. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье министр правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

В субботу мэр столицы Сергей Собянин заявил, что подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска, начать их оформление можно будет с понедельника 13 апреля 2020 года. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным. Ходить пешком пока можно без пропусков, но при этом строго соблюдая установленные правила и ограничения.

"Если гражданам, у которых нет мобильного телефона, нет возможности зайти в интернет или отправить СМС, но им нужно воспользоваться транспортом, то они могут позвонить со стационарного телефона по номеру +7 (495) 777-77-77. Затем они продиктуют свои данные, цель поездки, и им оператор продиктует номер цифрового пропуска, который надо лишь записать на бумагу. Москвичу затем нужно будет продиктовать или показать этот записанный номер полицейскому, при соответствующей необходимости", - пояснил Немерюк.

После 15 апреля получение цифрового пропуска требуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта - мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте. Поездки без цифрового пропуска в служебных целях имеют право совершать военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, судьи и иные служащие, имеющие удостоверения установленного государством образца. Цифровые пропуска не требуются гражданам младше 14 лет.

"Если пенсионерам ехать в больницу, и у них нет возможности зайти на mos.ru или отправить СМС, то они, позвонив по этому номеру и продиктовав все свои данные, получат 16-значный код, по которому они смогут доехать до пункта назначения, а именно оказания медуслуг. Также им напомнят по телефону о том, что они входят в группу риска, и им нежелательно выходить из дома", - заключил Немерюк.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что получить цифровой пропуск можно тремя способами. На портале mos.ru можно выбрать услугу "Получение цифрового пропуска на передвижение по городу", затем заполнить необходимые данные и отправить заявку. Система отобразит на экране специальный код, который необходимо сохранить (записать, сфотографировать или сделать скриншот). Одновременно пропуск будет выслан на электронную почту, если она была указана. Также для получения пропуска можно отправить СМС на короткий номер 7377 либо позвонить по телефону +7 (495) 777-77-77.