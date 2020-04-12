Полицейские выписали протокол прихожанину храма на севере Москвы за нарушение самоизоляции

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции выписали протокол за нарушение режима самоизоляции прихожанину Храма пророка Божия Илии на Ленинградском шоссе. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Мужчина следовал в храм, расположенный по адресу: Ленинградский проспект, 39, по случаю православного праздника Вербное воскресенье. Полицейский патруль остановил прихожанина и выписал ему протокол об административном правонарушении по 3.18.1 КоАП Москвы ("Нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы")", - сказал собеседник агентства.

Статья предусматривают штраф в размере 4 тыс. рублей.