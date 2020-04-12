Источник: на всех въездах в Москву частично перекрыто движение транспорта

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Несколько полос движения перекрыты на всех въездах в Москву. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"В связи с введением дополнительных ограничений из-за распространения коронавируса на всех въездах в Москву перекрыты несколько полос движения, автомобилистов пускают по двум-трем полосам", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на въездах в город стоят ограждения, полицейские могут проверить водителей. "Со среды, 15 апреля, жителей из других регионов в столицу будут пропускать только при наличии цифрового пропуска", - отметил собеседник.
Ранее сообщалось, что въезд в Москву автомобилей с регистрационными знаками других регионов ограничен, исключение - Московская область. По данным источника, машины из других регионов разворачивают на постах, если нет безотлагательной причины для поездки в Москву. Всего под контролем ГИБДД находится 160 въездов в город. Другой источник сообщил ТАСС, что такие же меры будут приняты и в Московской области, куда также ограничат въезд машин не из Московского региона.
Кроме того, в ближайшее время сотрудники ГИБДД начнут составлять протоколы на водителей, нарушивших режим самоизоляции, выехавших в город без веских на то оснований, к которым относится поездка в магазин, аптеку, к врачу или на дачу. Нарушителям грозит штраф в 5 тыс. рублей.
В свою очередь руководитель пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин сообщил, что на всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта и уточняют у граждан причину въезда в столицу.