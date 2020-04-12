Источник: на всех въездах в Москву частично перекрыто движение транспорта

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Несколько полос движения перекрыты на всех въездах в Москву. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В связи с введением дополнительных ограничений из-за распространения коронавируса на всех въездах в Москву перекрыты несколько полос движения, автомобилистов пускают по двум-трем полосам", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на въездах в город стоят ограждения, полицейские могут проверить водителей. "Со среды, 15 апреля, жителей из других регионов в столицу будут пропускать только при наличии цифрового пропуска", - отметил собеседник.