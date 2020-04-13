Ветреная погода и до 16 градусов тепла ожидаются в Москве в понедельник

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Ветреная погода преимущественно без осадков и до 16 градусов тепла ожидают москвичей в понедельник днем. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице будет облачно с прояснениями, температура воздуха составит от 14 до 16 градусов тепла, осадков не ожидается. В ночь на вторник температура может опуститься до плюс 7 градусов.

Ожидается ветер юго-западного и южного направлений со скоростью 5-10 м/с, местами возможны порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от 12 до 17 градусов тепла, ночью возможно похолодание до плюс 4 градусов. Местами по области прогнозируется небольшой дождь.

В связи с порывистым ветром синоптики объявили о желтом уровне погодной опасности в Московском регионе с утра до вечера понедельника.