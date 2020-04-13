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75-летие Победы

Более 700 новых документов ко Дню Победы появятся в медиатеке ВДНХ

Среди них - статьи, новости и заметки из печатных изданий выставки разных лет

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Статьи, новости и заметки из изданий выставки оцифруют и выложат в онлайн-медиатеку на ВДНХ к маю. Всего будет добавлено более 700 новых документов, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

"Сотрудники библиотеки ВДНХ вручную отобрали документы из архивного фонда. В уникальную подборку вошли статьи, новости и заметки из печатных изданий выставки разных лет: газет "Всесоюзная сельскохозяйственная выставка", "За передовой опыт", "Строитель выставки", журналов "На этой неделе", "Новости ВДНХ СССР", - сообщили в пресс-службе ВДНХ.

Особый интерес представляют воспоминания бывших сотрудников выставки и ветеранов Великой Отечественной войны об участии в сражениях за Москву, Сталинград, Прагу, Варшаву, в боях под Вязьмой и о взятии Берлина.

Также на электронных страницах газет и журналов можно будет почитать о концертах, выставках и встречах с ветеранами, а также о других праздничных мероприятиях, проходивших на ВДНХ в честь Дня Победы в разные годы. Всего в электронном архиве ВДНХ можно будет найти имена и фамилии более чем 400 участников Великой Отечественной войны.

Ежегодно Выставка достижений народного хозяйства становится одной из центральных площадок празднования Дня Победы. В 2019 году на ВДНХ, отмечавшей 80-летний юбилей, установили памятник погибшим во время Великой Отечественной войны работникам выставки. Скульптурная композиция, выполненная в форме стены, разделяющей мирное и военное время, находится на площади Промышленности у павильона № 57.

Теги
Россия75-летие Победы
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