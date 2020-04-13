В Москве в Коммунарку за последние сутки поступили 37 человек

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Тридцать семь человек поступили за последние сутки в московскую больницу в Коммунарке, которая является базой для лечения пациентов с коронавирусом в столице. Об этом сообщил в понедельник главный врач медицинского учреждения Денис Проценко на своей странице в соцсети Facebook.

"За последние сутки к нам поступили 37 человек, также были выписаны семь пациентов. Всего на лечении находятся 533 человека", - написал он, добавив, что сейчас в реанимации 47 человек, из них к аппарату искусственной вентиляции легких подключен 21 пациент.

За время пандемии коронавирусом в мире заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 15 770 случаев заражения, выздоровел 1 291 человек, умерли 130. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.