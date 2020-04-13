На большинстве въездов в Москву образовались пробки из-за проверок ГИБДД

"Из-за проверок автомобилей, прибывающих в столицу, сотрудниками ДПС сейчас на многих въездах в город образовались пробки. Не исключено, что со среды дорожная ситуация на въездах в город еще ухудшится, потому что сотрудники начнут проверять у водителей электронные пропуска", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС сообщал, что на всех въездах в Москву перекрыты несколько полос движения, автомобилистов пускают по двум-трем полосам. Въезд в Москву автомобилей с регистрационными знаками других регионов ограничен, исключение - Московская область. По данным источника, машины из других регионов разворачивают на постах, если нет безотлагательной причины для поездки в Москву. Всего под контролем ГИБДД находится 160 въездов в город. Другой источник сообщил ТАСС, что такие же меры будут приняты и в Московской области, куда также ограничат въезд машин не из Московского региона.