Порядка 780 тыс. электронных пропусков оформили в Москве

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Жители Москвы смогли оформить уже порядка 780 тыс. цифровых пропусков для передвижения по городу на транспорте в режиме изоляции с начала работа этой опции на портале мэра столицы. Об этом сообщил в понедельник руководитель столичного департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Что такое цифровой пропуск и как его получить.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

"Востребованность опции очень высокая. Мы открыли ночью. Сейчас у нас выдано порядка 780 тыс. пропусков", - сказал Лысенко.

Он предположил, что до конца апреля будет оформлено не более 1,5 млн рабочих пропусков - такие пропуска не ограничивают по маршруту или месту нахождения человека в городе. Что касается тех пропусков, которые выдаются разово, то их, по его словам, подсчитать сложно.

Мэр столицы Сергей Собянин 11 апреля подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. Начать оформление цифровых пропусков можно с 13 апреля 2020 года. Со среды, 15 апреля 2020 года, их наличие для поездок станет обязательным. Ходить пешком пока можно без пропусков, но при этом строго соблюдая установленные правила и ограничения.