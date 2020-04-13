В Гидрометцентре сообщили, что москвичам не стоит опасаться "циклонической бездны"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал сообщения о падении Москвы в "циклоническую бездну" художественными изысками. По словам метеоролога, опасаться последствий циклона не стоит.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца сообщили, что Москва окажется в "циклонической бездне" на этой неделе.

"Это все художественные изыски. Мне трудно комментировать образы, которые метеорологам несвойственны. Я не знаю, что имеется ввиду. Ну, циклон - но сколько раз в нашей жизни проходят циклоны и антициклоны. Можно ли каждый раз их называть бездной циклонической?", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в настоящее время Москва находится далеко от центра циклона, потому погода стоит еще теплая. Перемены начнутся ночью, тогда столица окажется на оси ложбины низкого давления. "Давление будет не очень низкое, но на оси. Будет примерно 735-737 мм рт. ст", - отметил он.

Ранее Вильфанд сообщил, что Москва окажется в тылу циклона со среды. В связи с этим жителей ожидают понижение дневных температур, ночные заморозки и мокрый снег.