Собянин открыл коронавирусный стационар на базе 31-й московской больницы

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл коронавирусный стационар на базе городской клинической больницы № 31 на улице Лобачевского. По его словам, кроме 31-й больницы, с понедельника в столице заработали еще три подобных стационара, а общее число таких клиник в городе достигло 29.

"Каждый день в Москве мы запускаем одну или несколько клиник для борьбы с коронавирусной инфекцией. 31-я клиника - одна из лучших в Москве, здесь есть все компетенции для работы с инфарктами, инсультами, онкологическими и другими заболеваниями - это практически весь спектр медицинской помощи", - отметил Собянин.

По его словам, у многих пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция" есть также хронические заболевания. "Им нужно оказывать не только инфекционную помощь, но и целый ряд других компетенций", - отметил мэр.

Главврач 31-й больницы Наталья Ефремова сообщила, что к приему заразившихся коронавирусом подготовлены все три корпуса стационара. "У нас было 578 коек, мы развернули 692 койки", - сказала она. Из этого числа коек 72 - реанимационные, 620 - коронавирусные.

Больница оснащена современной лучевой службой - компьютерная томография и рентген должны обеспечить точную и максимально оперативную диагностику коронавирусной инфекции. В необходимом объеме закуплены лекарства, в том числе противовирусные и антибактериальные препараты, дезинфицирующие и антисептические средства, средства индивидуальной защиты персонала. Эпидемиологическую безопасность обеспечат современное приемное отделение с изолированными боксами, раздельные входы для приема и выписки больных. В штате больницы - 222 врача и 329 медсестер, для ведения пациентов сформированы мультидисциплинарные бригады.

На 13 апреля 2020 года в Москве для лечения больных с коронавирусной инфекцией развернуты отделения в 29 федеральных, городских и частных стационарах, все они принимают пациентов. Продолжается подготовка к развертыванию госпиталей для лечения больных коронавирусом еще в ряде больниц. Кроме того, в поселении Вороновское в Новой Москве в кратчайшие сроки построят новую инфекционную больницу на 500 коек с возможностью расширения до 900 мест. Для персонала коронавирусных стационаров введены надбавки к зарплате в размере: врачи будут получать дополнительно 70 тыс. рублей в месяц, средний медперсонал - 50 тыс., младший медперсонал и другие сотрудники - 30 тыс.