Производитель медоборудования Москвы безвозмездно передал больнице 2,5 тыс. комплектующих

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Компания "Хирана плюс", один из производителей медицинского оборудования особой экономической зоны "Технополис Москва", совместно с белорусским партнером "Ассомедика" безвозмездно передала клинической больнице в Коммунарке 2,5 тыс. комплектующих. Об этом сообщает пресс-служба "Технополиса Москва" со ссылкой на заместителя мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.

"34 единицы медицинского оборудования компания поставила в столичные учреждения здравоохранения с начала года, пять из них в марте в больницу в Коммунарке. В связи с возникшей потребностью в расходных материалах компания предложила безвозмездно их передать коллегам, работающим на этом оборудовании", - сказал он.

В пресс-службе уточнили, что в медучреждение были переданы 1,5 тыс. комплектов двух видов дыхательных контуров и тысяча бактериально-вирусных фильтров.

Как рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, мощности компании сейчас позволяют производить до 100 единиц медтехники в месяц.

"При этом компания готова наращивать объемы производства, так как условия работы в особой экономической зоне это позволяют", - приводит его слова пресс-служба "Технополиса".