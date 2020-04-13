Два участка на Волоколамском шоссе в Москве перекроют с 18 апреля по 25 ноября

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Движение на двух участках Волоколамского шоссе в Москве на съезде в сторону области на внешнюю сторону МКАД и на съезде с внешней стороны МКАД на шоссе в сторону области будет полностью перекрыто с 18 апреля по 25 ноября круглосуточно. Об этом сообщается в понедельник на Едином транспортном портале.

"В связи со строительством транспортной развязки на пересечении МКАД и Волоколамского шоссе с 18 апреля по 25 ноября два участка дороги будут полностью перекрыты. Движение транспорта не будет на съезде с Волоколамского шоссе при движении в сторону области на внешнюю сторону МКАД и на съезде с внешней стороны МКАД на шоссе в сторону области", - говорится в сообщении.

Московский транспорт и Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендуют водителям автотранспортных средств заранее выбирать маршрут и пути объезда.