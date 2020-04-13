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Пандемия коронавируса нового типа

Количество прихожан в храмах Москвы в Вербное воскресенье сократилось из-за пандемии

По словам председателя информационной комиссии Московской городской епархии священник Александра Волкова, в храмах было несколько десятков прихожан и примерно столько же причастников

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Среднее число прихожан московских храмов в Вербное воскресенье снизилось с нескольких сотен до нескольких десятков в связи с введенными из-за коронавируса ограничениями, рассказал ТАСС в понедельник председатель информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков.

"Насколько мне известно, в храмах вчера было на порядок меньше прихожан, чем в другие годы в день праздника Входа Господня в Иерусалим. Если в среднем в этот день в московский храм приходит от 500 до 1000 человек, то вчера было несколько десятков прихожан и примерно столько же причастников. То есть в большой степени люди внимают призыву патриарха и остаются дома", - сказал он ТАСС.

Для отца Александра, по его словам, совершать праздничную службу в практически пустом храме было непривычно. "Но, <...> надо помнить, что <...> это отсутствие людей лишь физическое. На самом деле во время богослужения мы совершаем молитву о сотнях наших прихожан, которые находятся в это время дома", - рассказал священник.

Вербное воскресенье, или праздник Входа Господня в Иерусалим, который в 2020 году отмечался 12 апреля - один из главных праздников православия, который посвящен воспоминаниям о торжественном входе Христа в Иерусалим. Он открывает последнюю перед Пасхой и самую суровую неделю Великого поста - Страстную седмицу, в которую церковь вспоминает о страданиях и смерти Спасителя на кресте. Возглавив в этот день богослужение в кафедральном храме Христа Спасителя в Москве, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди призвал верующих оставаться дома и смотреть богослужения по телевизору, исполняя введенные для борьбы с распространением коронавируса санитарные предписания.

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