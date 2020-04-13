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Пандемия коронавируса нового типа

Ежедневные проверки каршеринговых компаний организуют в Москве

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, услуги краткосрочной аренды автомобилей приостанавливаются с 13 по 19 апреля

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Проверки коршеринговых компаний столицы будут проводить ежедневно. В рамках мероприятий будет проверяться, как соблюдается указ мэра столицы по запрету работы каршеринга, в понедельник сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно транспортной инфраструктуры.

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"Согласно указу мэра Москвы, каршеринг не должен работать ни в каком виде, так как никто не может гарантировать безопасность клиентов. С сегодняшнего дня будем ежедневно проводить проверки компаний", - говорится в сообщении.

В пятницу вечером был опубликован указ мэра Москвы Сергея Собянина, в котором говорится, что оказание услуг краткосрочной аренды автомобилей приостанавливается в столице с 13 по 19 апреля из-за распространения коронавируса. Мэр города подчеркнул, что соблюдать режим дезинфекции в каршеринге очень сложно.

В субботу компания сообщила, что "Яндекс.Драйв" временно приостанавливает оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга), при этом останется возможность арендовать автомобили категории бизнес-класса или грузовые на длительный срок до двух недель. В сервисе также продолжат предоставлять услуги аренды для корпоративных клиентов, например, для служб доставки.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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